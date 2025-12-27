Uviđaj je u toku, a motiv još uvek nije poznat.
Hronika
KURIR SAZNAJE! UBIO RODITELJE U KRUŠEVCU, PA SKOČIO SA ZGRADE! Policija na licu mesta, nezapamćeni užas
Jezivi zločin dogodio se danas u Kruševcu kada je, kako Kurir saznaje, muškarac (36) izbo roditelje i potom skočio sa zgrade!
- Muškarac je izbo roditelje jutros u Kruševcu, nakon čega je skokom sa zgrade izvršio samoubistvo. Još uvek se nema detalja o slučaju, a policija je na licu mesta - kaže izvor Kurira i dodaje da su oba roditelja podlegli povredama.
