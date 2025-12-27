Slušaj vest

Jezivi zločin dogodio se danas u Kruševcu kada je, kako Kurir saznaje, muškarac (36) izbo roditelje i potom skočio sa zgrade!

- Muškarac je izbo roditelje jutros u Kruševcu, nakon čega je skokom sa zgrade izvršio samoubistvo. Još uvek se nema detalja o slučaju, a policija je na licu mesta - kaže izvor Kurira i dodaje da su oba roditelja podlegli povredama.

Uviđaj je u toku, a motiv još uvek nije poznat.

