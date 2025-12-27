Slušaj vest

Radnik koji je teško povređen na gradilištu u Leštanima je, kako Kurir nezvanično saznaje, po dolasku hitne pomoći bio svestan i komunikativan, i on se trenutno nalazi van životne opasnosti!

- Povređeni radnik je kolima hitne pomoći odmah prevezen u Urgentni centar, on je u svesnom stanju i komunikativan je, ali ima opekotine po celom telu - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Opekotine je zadobio prilikom udara struje, međutim, kada ga je struja udarila on je pao i zadobio i povrede ramena.

Prema rečima sagovornika, pregledom lekara je ustanovljeno da je radnik doživeo srčani udar, a nažalost, drugi radnik odmah podlegao povredama.

Podsetimo, jutros oko 9 časova došlo je do tragedije na jednom gradilištu u Leštanima, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo koje će utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

