Prizor koji je jutros zatekao stanare jedne zgrade u Kruševcu kada su zatekli telo Aleksandra V. (36) bio je, prema rečima očevidaca, izuzetno uznemirujući i ostavio je građane u stanju potpunog šoka. Na licu mesta zatekli su ubrzo pripadnike policije, hitne pomoći i forenzičare, dok je ceo kraj bio blokiran policijskim trakama.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je reagovala po prijavi građana koji su zatekli telo mlađeg muškarca, a vrlo brzo su se na terenu pojavile brojne patrole, a uviđaj je trajao satima.

- Ne znam kako da vam opišem taj prizor. Ljudi koji su se našli u prolazu bili su potpuno van sebe. Čovek je skočio sa zgrade i telo je bilo tu dok nisu stigle patrole. Odmah nakon toga su nas udaljili i rekli da se sklonimo - kaže jedan od očevidaca koji se u trenutku zločina zatekao ispred zgrade.

Podsetimo, komšije su prijavile policiji da su ispred zgrade na pločniku zatekli telo mlađeg muškarca, ubrzo se ispostavilo da je reč o samoubistvo, a ulaskom u stan gde je živeo sa porodicom, policija je zatekla još veći užas. Tela njegovih roditelja bila su u lokvi krvi, a prema nezvaničnim informacijama, samoubistvo mlađeg muškarca prethodilo je brutalno ubistvo roditelja.

Stanari okolnih zgrada navode da su čuli vriske, nakon čega je zavladala tišina koju su ubrzo prekinule sirene.

- Videli smo policiju kako ulazi, niko nam ništa nije govorio. Samo su rekli da je situacija ozbiljna, tek posle smo saznali da je, pored samoubistva, reč i o ubistvu. Ovo je miran kraj, nikada se ništa slično nije desilo - priča komšinica koja živi u neposrednoj blizini.

Na terenu su se nalazile i ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, nije bilo preživelih.

Tela su izneta nakon višesatnog uviđaja, dok su forenzičari detaljno pregledali svaki deo mesta zločina.

Motiv krvoprolića još uvek nije poznat, s obzirom na to da nije bilo ranijih prijava nasilja u ovoj porodici, istraga je još uvek u toku.