Aleksandar V. (36) jutros je skokom sa sedmog sprata zgrade u Kruševcu izvršio samoubistvo, a prethodno je nožem izbo roditelje u porodičnom stanu višespratnice. 

- Aleksandar je oduvek bio divan mladić, svi smo u šoku da je bio spreman da uradi nešto ovako i potom presudi i sebi. Njegov otac je lekar u penziji i majka je divna žena. Aleksandar je završio studije i odmah počeo da radi, bio je baš posvećen i poslu i porodici, čak se nedavno i verio - kažu komšije za Kurir i dodaju:

- Činilo se da žive mirnim i skladnim životom, radovali su se svadbi nakon što je Aleksandar verio devojku. Tada je prešao da živi kod nje, a povremeno je obilazio roditelje, šta se tu zapravo dogodilo da dovede do ovakvog krvoprolića, veliko je pitanje - dodaje naša sagovornica i ističe da ga je baš nedavno srela kod ulaza u zgradu kada su kratko popričali:

- Srela sam ga pre petnaestak dana, normalno smo popričali kao i uvek...

Aleksandar V. Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, stanari jedne zgrade u Kruševcu jutros su zatekli horor prizor ispred zgrade, kada su zatekli telo na pločniku ispred višespratnice i slučaj odmah prijavili policiji! Međutim, po dolasku na lice mesta i ulaskom u stan gde je mlađi muškarac (36) koji je izvršio samoubistvo, živeo, policija je zatekla još veći užas!

