Jeziv napad dogodio se na Novom Beogradu oko 13 časova, kada je nepoznati napadač nasrnuo na ženu (67) nožem nanevši joj teške telesne povrede.

Kako Telegraf.rs saznaje, napad se dogodio kada je nesrećna žena ušla u ulaz zgrade u kojoj živi. Za sada nepoznat muškarac prišao joj je sa leđa i naneo joj više ubodnih rana na telu. Osumnjičeni se odmah nakon napada udaljio u nepoznatom pravcu, a policija traga za njim.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla ženu u Urgentni centar, a lekari su joj konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana. Kako Telegraf.rs saznaje, nesrećna žena ubodena je u vrat, grudi i rame.

Komšije nesrećne žene su u šoku, kako su rekli za Telegraf.rs ništa nisu čuli dok nisu videli više patrola policije.

- Ne mogu da verujem šta se više dešava usred bela dana. Da tako hladnokrvno izbode ženu... strašno - izjavio je u neverici jedan komšija za Telegraf.rs.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, dok su sve raspoložive patrole u blizini u intenzivnoj potrazi za napadačem. Sumnja se da je motiv krađa, ali će više informacija biti dostupno po završetku uviđaja.