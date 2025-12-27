Slušaj vest

Policija i dalje traga za nepoznatim napadačem koji je danas oko 13 časova nožem nasrnuo na nesrećnu ženu (67) nakon čega ju je, kako Kurir nezvanično saznaje, opljačkao i pobegao!

- Oko 13.15 časova u hodniku zgrade nepoznati muškarac naneo je više povreda oštrim predmetom ženi, oduzeo joj torbu i pobegao - kaže izvor Kurira i dodaje da je rad policije u toku i na snazi je akcija "Vihor".

1/3 Vidi galeriju Ovde je izbodena i opljačkana žena Foto: Kurir

Podsetimo, napad se dogodio kada je nesrećna žena ušla u ulaz zgrade u kojoj živi. Za sada nepoznat muškarac prišao joj je sa leđa i naneo joj više ubodnih rana na telu. Osumnjičeni se odmah nakon napada udaljio, a policija traga za njim.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla ženu u Urgentni centar, a lekari su joj konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana.

Ona je ubodena u vrat, grudi i rame.