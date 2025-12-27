Slušaj vest

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila kada je vozač renoa udario ženu i dete dok su prelazili ulicu.

- Dete staro godinu ipo dana i njegova baka prelazili su ulicu kada je na njih naletelo vozilo. Sve se dogodilo u centru grada - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na lice mesta i prevezle povređene u u Opštu bolnicu u Čačku. Lekari su kod nesrećne žene i deteta konstatovali teške telesne povrede i oni su zadržani na daljem bolničkom lečenju i dijagnostici.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a o svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

(Kurir.rs/RINA)

