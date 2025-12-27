Slušaj vest

Trenutak napada kada je nepoznati napadač izbo ženu (67) na Novom Beogradu snimile su sigurnosne kamere. Kako se moglo videti, kamere su zabeležile trenutak kada starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim unukom kog je prethodno vodila u park.

Neposredno za njima, u zgradu ulazi i muškarac koji se kasnije ispostavlja kao napadač, ne privlačeći pažnju on im je prišao sa leđa.

- Na snimku se vidi kako se žena sa detetom kreće hodnikom i prilazi stepeništu. U tom trenutku, muškarac im prilazi s leđa. Napadač je tada izvukao nož i napao ženu, a svemu tome prisustvovao je i dečak koji je od straha ostao da sedi na stepenica pored bake - kaže izvor Kurira koji je imao uvid u snimak sa nadzornih kamera.

Kako potom navodi, nakon napada, napadač uzima torbu povređene žene i brzo napušta zgradu. Ceo događaj traje vrlo kratko, ali je jasno vidljiv na snimku, koji policija koristi u istrazi radi identifikacije osumnjičenog.

Povređena žena je zbrinuta i ukazana joj je lekarska pomoć, a policija je obavila uviđaj i pokrenula intenzivnu potragu za osumnjičenim.