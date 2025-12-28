Slušaj vest

Prijatelji Aleksandra V. (36) iz Kruševcau potpunom su šoku i van sebe nakon vesti da je ovaj uspešni mladić u porodičnom domu presudio roditeljima, a potom i sebi oduzeo život! Kako kažu, on nikada nije bio agresivna osoba.

- Aleksandar je bio dobar čovek, kulturan i fin, posvećen porodici i uvek bio tu da pomogne svima. Nedavno se odselio, a roditelje je redovno posećivao, međutim, poslednjih dana je bio bolestan i nigde nije izlazio, povukao se u kuću zbog prehlade, ali čuli smo se telefonom i sve je delovalo normalno. Juče nisam mogao da poverujem šta se desilo - priča za Kurir jedan od Aleksandrovih prijatelja.

Podsetimo, komšije su jutros prijavile da su zatekli telo mlađeg muškarca na pločniku zgrade. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju Aleksandar i da je skokom sa 7. sprata izvršio samoubistvo. Međutim, tu nije bio kraj lošim vestim.

Ugasio celu porodicu

Ulaskom u stan zgrade ispred koje je pronađeno njegovo telo, policija je zatekla i tela njegovih roditelja i krvavi nož kojim su iskasapljeni.

- Koliko znam nije imao problema, ali čovek nikada ne zna šta se dešava u četiri zida neke porodice. On se bar nikada nije požalio, imao je dobar i stabilan posao i lepu vezu, čak je nedavno i verio devojku. Imali su velike planove, ne smem ni da zamislim kako je njoj. A on je ugasio celu porodicu u trenu - dodaje sagovornik.

Stanari okolnih zgrada rekli su ranije za Kurir da su čuli vriske, nakon čega je zavladala tišina koju su ubrzo prekinule sirene.

- Videli smo policiju kako ulazi, niko nam ništa nije govorio. Samo su rekli da je situacija ozbiljna, tek posle smo saznali da je, pored samoubistva, reč i o ubistvu. Ovo je miran kraj, nikada se ništa slično nije desilo - priča komšinica koja živi u neposrednoj blizini.

Na terenu su se nalazile i ekipe Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, nije bilo preživelih. Tela su izneta nakon višesatnog uviđaja, dok su forenzičari detaljno pregledali svaki deo mesta zločina.