Vrata stana u kome je Aleksandar V. (36) jutros nasmrt izbo svoje roditelje Dragana i Valentinu, pa skočio kroz prozor, bila su zaključana iznutra i policija je morala da ih obije, tvrdi izvor Kurira upućen u istragu.

Da podsetimo, jutros je u Kruševcu na pločniku ispred zgrade u naselju Pejton pronađeno telo Aleksandra V. (36), koji je skočio sa sedmog sprata višespratnice. Telo je bilo svo obliveno krvlju, pa su se inspektori uputili u stan iz kog je mladić, kako se sumnja, skočio.

- Komšije koje su identifikovale Aleksandra rekle su da njegovi roditelji žive na sedmom spratu zgrade i opisali u kom tačno stanu. Inspektori koji su se uputili gore nisu ni sumnjali da ih u stanu čeka pravi horor - navodi izvor:

- Vrata stana su imala sigurnosnu bravu, pa su morali da ih obiju. Ono što su zatekli unutra šokiralo je i najiskusnije operativce. Stan je bio pun krvi, a tela roditelja pronađena su unutra sa brojnim ubodnim ranama - objasnio je izvor.

Svedoci krvavog pira u Kruševcu ispričali su za Kurir da stanari zgrade sa porodicom u kojoj se dogodio zločin nikada nisu imali probleme i da ih je ova vest o dvostrukom ubistvu i samoubistvo Aleksandra V. potpuno šokirala!

- Još uvek sam potresena i potpuno van sebe. Sve se izdešavalo ispod mog prozora, čula sam bum i nisam reagovala na prvu, međutim, po dolasku hitne pomoći i policije, istrčala sam napolje i videla krvave noge ispred mog prozora. Onda sam čula o čemu se tačno radi i da je mladić pre toga ubio i roditelje - kaže jedna od stanarki zgrade za Kurir i dodaje:

- On je skočio sa sedmog sprata zgrade, videla sam samo nezgodan položaj tela i krvave noge, ta slika mi je i dalje pred očima.

Prema rečima naše sagovornice, zgradom su protutnjali vatrogasci, zajedno sa policijom i ekipom hitne pomoći, s obzirom na to da su pronađena i dva tela u porodičnom stanu.

- Protrčali su pored mene i vatrogasci i policija, a odmah za njima i ekipa hitne pomoći. Kažu da su zatekli još veći užas u stanu, svuda je bilo krvi, kao iz najgoreg horor filma.