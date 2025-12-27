Slušaj vest

Petar Lazović prepričavao je Darku Šariću da je krenuo u policijsku akciju protiv "smrdljivih škaljaraca", uzgred aludirajući kako misli da Marko Ljubiša Kan neće preživeti sledeću sačekušu.

Aktivni policajac iz specijalnog tima o tome piše početkom juna 2020. godine, dok sa osuđenim narkom bosom iz Pljevalja komunicira putem nekada zaštićene telefonske Skaj aplikacije.

Nakon što ga pita za “hajdučko zdravlje”, čestita na prinovi i nudi njegovu i očevu pomoć, obaveštava ga da mu nije mogao ranije pisati zbog službenih obaveza:

Petar Lazović Foto: printscreen beraneonline.me

“Nego sam do sad hapsio neke škaljarce smrdljive sa CT (Cetinja), pa zato ne pisah”, navodi Lazović u poruci.

Potom mu govori da je u Budvi oduzeo automobil Kanu.

“Uzeo sam Kanu blindu G u BD... Pitao me mora li ovo Lazoviću, ja rekao - mora, tebi naročito... Jer sam mu rekao da zbog njegovog lajanja za mene i moje prijatelje, da više nemamo profesionalni, nego lični problem”.

Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić

Ostaje na toj temi, pa mu govori šta misli o tom Budvaninu:

“Brate, to je zec podmukli. Mislim da je zeko svaku sreću potrošio, da će drugi put biti - game over”, poručuje Lazović.

Policajac tu jasno aludira na činjenicu da je Ljubiša preživeo nekoliko pokušaja ubistava.

Pokušaj ubistva Kana u Pržnu Foto: Screenshot

Kan je označavan kao bezbednosno-interesantna osoba, čije je ime godinama prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. On je to demantovao. Službe ga smatraju bliskim škaljarskom kriminalnom klanu.

Na Ljubišu su, prema poznatim podacima, pokušana najmanje tri atentata - septembra 2017. u Budvi, u januaru 2020. u Beogradu, pa u martu sledeće godine opet u metropoli crnogorskog turizma. Poslednji put ranjen je ovoga leta na bazenu jednog hotela u Pržnu, za šta je kasnije osumnjičen Andrej Tanaskovski.

Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

On još nije uhapšen, a iz Uprave policije pozivali su građane da im prijave ukoliko imaju bilo koju informaciju o njemu, upozoravajući da je “svako postupanje ili svesno prikrivanje informacija o kretanju ili boravku tog Makedonca krivično delo.

"Drug iz Ukrajine"

Lazović nekoliko dana kasnije, u istom četu, prelazi na šafa kavačkog klana Radoja Zvicera, koga u toj kominikaciji oslovljava kao “druga iz Ukrajine”.

Zvicer je samo mesec ranije teško ranjen u glavnom gradu te države, u akciji škaljarskog kriminalnog klana.

Radoje Zvicer u bolnici posle ranjavanja u Kijevu Foto: Printscreen Facebook

“I gore i ođe sam pomogao nešto ovom drugi iz Ukrajine, jer su mi rekli da ga voliš i da nam je drug”...

Potom pominje i Ljuba Milovića, tadašnjeg kolegu koji je takođe nosio uniformu Uprave policije.

“Ljubo je meni kao moj Marko... Ja ti to garantujem, sa Ljubom ću u sve da uđem i on je sa nama i sa tobom bez rezerve i sva njegova ekipa ti (je) naša, mnogo ozbiljna vidjećeš... Jeste, zato mu pomažem jer je pravi i Crnogorac... I reci mu slobodno sve što mu treba mi smo tu”...

Lazović potom poručuje da mu je drugarstvo iznad svega i da je to jasno svima iz njegovog okruženja:

“Tvoj drug - moj drug, ja sam na ove gadove krenuo... čak su neke mi poruke slali iz Kolumbije, ali samo gori posle toga bio! Tvoj sam mlađi brat i svi moji drugovi su tvoji i poz te Ljubo... Piši za šta god treba i kad treba, čuvaj se tih lažova tamo”, dodaje on.