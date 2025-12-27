Slušaj vest

U ataru sela Aradac, u opštini Zrenjanin, danas u 15.18 časova dogodila se tragedija u kojoj je prilikom vraćanja iz lova poginuo D. K. (59) iz Futoga.

Kako se nezvanično saznaje, do tragedije je došlo prilikom povratka iz lova, kada je osumnjičeni D. B. (53) iz Sremske Kamenice, prilikom odlaganja puške u vozilo, nehotice ispalio metak. Metak je prošao kroz staklo zadnjih vrata automobila i pogodio D.K. u predelu vrata.

Povređeni je preminuo na licu mesta.

Slučaj je kvalifikovan kao teško delo protiv opšte sigurnosti, a dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta radi obavljanja uviđaja. Istraga je u toku.

Kurir.rs/Blic

