Apatinac Milan Vukosav – Zeko (48), koji je teško povređen u požaru koji je izbio u sredu u njegovom stanu, preminuo je jutros u Kliničkom centru u Novom Sadu. Na društvenim mrežama, uz izraze saučešća porodici, od njega se opraštaju prijatelji i sugrađani.

Požar u kome je zadobio povrede opasne po život izbio je 24. decembra oko 20 časova u dnevnoj sobi stana u dvorištu porodične kuće u ulici Stanka Opsenice. Pošto od vatre nije mogao do ulaznih vrata, Vukosav je spas potražio pokušavajući da iskoči kroz prozor. Već omamljen od gustog dima i sa ozbiljnim opekotinama nije uspeo da izađe, već se i dodatno povredio od komadića stakla koji su ostali u okviru prozora.

- Iz zapaljene prostorije izvukli su ga vatrogasci, hitna pomoć ga je odmah odvezla u somborsku bolnicu odakle je transportovan u novosadski Klinički centar. Zbog opekotina koje su mu zahvatile 60 odsto površine tela, stavljen je u veštačku komu, ali nažalost nije uspeo da preživi, navodi naš izvor sa lica mesta.