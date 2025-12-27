Slušaj vest

Žena (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke trenutno nije životno ugrožena, saznaje Kurir.

Kako saznajemo, ubodne rane je zadobila, između ostalog, i u glavu i u butnu kost.

Ovde je izbodena i opljačkana žena Foto: Kurir

Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks.

Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Podsetimo, monstrum je ušao u zgradu za njom i njenim unukom, nasmejao se i obratio joj se, a kada je baka s unukom krenula uz stepenice, napadač je izvadio nož i počeo da je ubada. Onda joj je strgao torbu s ramena i tada ju je oborio sa stepenica na pod.

Napadac novi Beograd (1).jpeg
Foto: Kurir

Uplašeni dečak je seo na stepenište i posmatrao napad na baku koja ga je vraćala iz parka.

UZNEMIRUJUĆI snimak napada pogledajte u odvojenoj vesti OVDE.

Napadac novi Beograd (2).jpeg
Napadač Novi Beograd ubadanje
Novi Beograd ubadanje
Novi Beograd ubadanje (3).jpeg