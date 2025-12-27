Podsetimo, monstrum je ušao u zgradu za njom i njenim unukom, nasmejao se i obratio joj se, a kada je baka s unukom krenula uz stepenice, napadač je izvadio nož i počeo da je ubada. Onda joj je strgao torbu s ramena i tada ju je oborio sa stepenica na pod.