Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, UKP, u opsežnoj akciji sprovedenoj u saradnji sa nadležnim tužilaštvima na više lokacija u Beogradu, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti, zaplenili veću količinu opojne droge i uhapsili tri osobe osumnjičene za ova krivična dela.

Nakon intenzivnog operativnog rada na rasvetljavanju krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti policijski službenici su, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili S. A. (2001) i L. D. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo tako što su 19. decembra, u ranim jutarnjim časovima na Vračaru, zapaljivom tečnošću izazvali požar u jednom ugostiteljskom objektu.

Prilikom pregleda putničkog vozila koji je koristio L. D., policijski službenici pronašli su manju količinu praškaste materije bele boje nalik na opojnu drogu kokain i manju količinu biljne materije nalik na marihuanu namenjenih, kako se sumnja, daljoj prodaji. Protiv njega će, nakon veštačenja, biti podneta odgovarajuća krivična prijava i za krivično delo u vezi sa drogom.

U istoj akciji beogradske policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapšen je P. R. (2006) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policijski službenici su pretresom stana koji je osumnjičeni koristio pronašli više od 400 grama kokaina.