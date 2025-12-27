Slušaj vest

Aleksandar V. (36) nožem je usmrtio oca i majku u porodičnom stanu u Kruševcu nakon čega je presudio i sebi skokom sa sedmog sprata zgrade.

Vatrogasci, koji su jutros razvalili vrata stana, zatekli su horor scenu, gotovo svaka prostorija bila je natopljena krvlju, a veruje se da su otac i majka pokušavali da se spasu i pobegnu od pomahnitalog sina koji im je nožem nanosio brojne povrede nožem po celom telu.

Ubijeni Dragan V. bio je jedan od najpoznatijih lekara u gradu dok je Aleksandar V. navodno nedavno postao rukovodilac jednog preduzeća. Stanari navode da ništa nije nagoveštavalo da može da usledi ovakav užas.

Dragan V.

Porodica, kako se saznaje, ima još jednog sina koji živi u inostranstvu.

Aleksandar V.

Komšije su rano jutros ispred zgrade u naselju Pejton, podsetimo, zatekli telo Aleksandara V. i pozvale policiju, koja je potom uz pomoć vatrogasaca ušla u stan i zatekla jezivu scenu.