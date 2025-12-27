Slušaj vest

Aleksandar V. (36) nožem je usmrtio oca i majku u porodičnom stanu u Kruševcu nakon čega je presudio i sebi skokom sa sedmog sprata zgrade.

Vatrogasci, koji su jutros razvalili vrata stana, zatekli su horor scenu, gotovo svaka prostorija bila je natopljena krvlju, a veruje se da su otac i majka pokušavali da se spasu i pobegnu od pomahnitalog sina koji im je nožem nanosio brojne povrede nožem po celom telu.

Dvostruko ubistvo u Kruševcu Foto: Kurir

Ubijeni Dragan V. bio je jedan od najpoznatijih lekara u gradu dok je Aleksandar V. navodno nedavno postao rukovodilac jednog preduzeća. Stanari navode da ništa nije nagoveštavalo da može da usledi ovakav užas.

Dragan V. Foto: Facebook

Porodica, kako se saznaje, ima još jednog sina koji živi u inostranstvu.

Aleksandar V. Foto: Društvene Mreže

Komšije su rano jutros ispred zgrade u naselju Pejton, podsetimo, zatekli telo Aleksandara V. i pozvale policiju, koja je potom uz pomoć vatrogasaca ušla u stan i zatekla jezivu scenu.

