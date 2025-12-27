Slušaj vest

Petnaestogodišnji dečak teško je povređen u brutalnom napadu koji se dogodio protekle noći u Zemunu.

Zbog ozbiljnosti povreda unutrašnjih organa, tinejdžer je zadržan na bolničkom lečenju, dok policija traga za napadačima.

U bolnicu u Beogradu noćas je primljen petnaestogodišnji dečak sa teškim telesnim povredama zadobijenim u uličnoj tuči u Zemunu. Prema prvim informacijama, on je žrtva brutalnog napada grupe mladića koji su mu naneli povrede opasne po život.

Napad počeo pitanjem: „Za koga navijaš?“

Prema svedočenju prijatelja povređenog dečaka, incident se dogodio iznenada dok su se šetali ulicom. Pored njih se zaustavio kombi iz kojeg je istrčalo nekoliko mlađih muškaraca.

Kako se saznaje, napadači su tinejdžera presreli i postavili mu pitanje o navijačkoj pripadnosti. Pošto dečak nije želeo da odgovori, grupa je nasrnula na njega. Napad je bio nemilosrdan; mladića su udarali rukama i nogama, a u batinanju su koristili i drvene motke.

Lekari konstatovali teške povrede jetre i slezine

Povređeni dečak je odmah po prijemu u bolnicu podvrgnut detaljnim pregledima. Lekari su konstatovali teške povrede jetre i slezine, zbog čega je hitno hospitalizovan. Njegovo stanje se prati, a zbog težine povreda zadržan je na daljem lečenju.

Istraga tužilaštva je u toku

Pripadnici policije su odmah obavešteni o slučaju, međutim, sa povređenim maloletnikom još uvek nije obavljen službeni razgovor zbog njegovog zdravstvenog stanja.

O celom događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Policija trenutno radi na identifikaciji napadača, proveri snimaka sa nadzornih kamera u okolini mesta napada, kao i na lociranju kombija koji je korišćen u toku ove brutalne sačekuše.