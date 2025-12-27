Slušaj vest

Policija traga za muškarcem koji je danas oko 13 sati nožem naneo jezive povrede S.Ć. pred njenim unukom u ulazu zgrade na Novom Beogradu!

Žena, stara 67 godina, podsetimo, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Napadač joj je zadao više uzboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe i istrčao iz zgrade. Jeziv napad se dogodio kad se S.Ć. vraćala sa unukom iz parkića. Za sada nepoznati muškarac ušao za njima u zgradu u kojoj S.Ć. živi, sačekao da mu okrene leđa, a onda izvadio sečivo i krvnički joj naneo teške povrede.

Foto: MUP Srbije

Policiјa je večeras objavila i izoštrenu fotografiju muškarca koji je osumnjičen za razboјništvo i moli građane koјi imaјu bilo kakve informaciјe o navedenoј osobi da јave Policiјskoј upravi za grad Beograd na broјeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Žena, srećom, nije životno ugrožena. Tokom napada je zadobila brojne ubodne rane, između ostalog, napadač ju je ubo sečivom u glavu i u butnu kost. Takođe joj je konstatovan pneumotoraks. Trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u UC i lekari prate njeno stanje.

Monstrum ubada baku na Novom Beogradu Izvor: Kurir

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu - ispričao je izvor blizak istrazi.