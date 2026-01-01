Slušaj vest

Visokorangirani pripadnik "kavačkog klana" Davorin Baltić (41) brutalno je likvidiran pre osam godina, kada je pokušao da uđe u garažu zgrade u kojoj je živeo na Vračaru u Beogradu.

Obučeni u belo

Dvojica egzekutora obučenih u belo, 1. januara 2018. prišli su automobilu marke "golf 7" u kom je bio pripadnik "kavačkog klana" sa policajkom Marijom Nikolić, inače kumom svoje supruge i sasuli kišu metaka u njega.

- Egzekutori su napravili sačekušu Baltiću ispred zgrade u kojoj je živeo poslednjih nekoliko meseci pre nego što je ubijen. Kada su napadači videli da se "golf 7" pojavio na ulazu u garažu, bukvalno su skočili na auto - podseća naš sagovornik i dodaje da su scene koje su tada usledile ravne holivudskim filmovima.

- Napadači su otvorili vatru gotovo u isto vreme kružeći oko "golfa". Odjekivala je rafalna paljba. Napadači su nakon kiše metaka pobegli sa lica mesta, a nekim čudom policajka Maja Nikolić, koja je u trenutku pucnjave sedela na suvozačevom mestu prošla bez ijedne povrede.

Profesionalne ubice

Istragom je utvrđeno da je policajka nakon pucnjave uzela Baltićev pištolj i bacila ga u obližnji kontejner. Međutim, kada su njene kolege došle na uviđaj rekla im je šta je uradila i pokazala mesto gde je bacila revolver.

- Istražitelji su po dolasku na teren znali da je u pitanju profesionalno mafijaško ubistvo koju je neko naručio. Na to je ukazivalo nekoliko činjenica - da policajka koja se nalazila na suvozačevom mestu nepovređena i da je samo meta izrešetana, kao i da je na licu mesta nađeno više od 60 metaka - navodi sagovornik.

Damir Hadžić Foto: MUP RS

Dosadašnja istraga je pokazala da je jedan od egzekutora bio Damir Hadžić pripadnik "škaljarskog klana", dok je drugi, sa automatskom puškom u rukama, najverovatnije bio plaćenik iz Bosne i Hercegovine, ali to zvanično nije potvrđeno. Inače, Hadžić je, zajedno sa saradnikom Alanom Kožarom, brutalno likvidiran 23. jula 2020. ispred vile na grčkom ostrvu Krf. Egzekutori su tada ispalili čak 29 hitaca i to u trenutku kada su se njih dvojica vraćala sa plaže. Njihova izrešetana tela u kolima ispred luksuznog smeštaja našla je maserka kod koje su imali zakazan tretman.

Snimak ubistva Klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u bunkeru na stadionu Partizana čuvao je snimke ubistva Davorina Baltića, koje su istražitelji pronašli prikom pretresa prostorija koje su koristili na stadionu. Među oružjem, garderobom, i drugim stvarima koje su na dan hapšenja 4. februara 2021. godine policajci odneli kao dokaz, bila su i dva CD-a, na kojima je jasno pisalo da je da reč o snimku ubistva Baltića.

Prema operativnim saznanjima obaveštajnih službi, "škaljarci" su Davorina Baltića smatrali odgovornim za ubistvo Gorana Radomana (38), inače prve žrtve rate kotorskih klanova koji je ubijen u februaru 2015. takođe, u garaži u Beogradu. Rat nekada jedinstvene kriminalne grupe iz Kotora nakon nestanka vrednog tovara kokaina u decembru 2014. raspao se u dva klana - škaljarski i kavački koji je do sada odneo preko 80 žrtava.

Imao lažni identitet Baltić glumio Italijana, proputovao pola sveta Kako je posle pucnjave otkriveno, Davor Baltić imao je lažni italijanski pasoš pod imenom Nikola Bendeti. Pomoću lažnih dokumenata koje je Baltić nabavio u novembru 2014. godine proputovao je pola sveta. Tačnije, istražitelji su utvrdili da je Baltić s lažnim pasošem putovao u Brazil, Albaniju i Italiju, dok se određeno vreme pre ubistva skrasio u Beogradu. Kako smo pisali, ubijeni "kavčanin" glumio je neoženjenog muškarca, smeđe kose i očiju, a po zanimanju je bio radnik. - Pasoš italijanskog državljanina Baltić je izvadio mesec dana pre raspada jedinstvenog klana iz Kotora, pa se sumnja, da su članovi kasnije zaraćenih grupa već tada znali da će doći do raspodele i dugogodišnjeg krvoprolića koje je odnelo više od 70 žrtava - naveli su nakon ubistva crnogorske Vijesti.

Osuđena nakon ubistva kuma Marija Nikolić osuđena na godinu dana kućnog zatvora, pa joj kazna prepolovljena

Apelacioni sud u Beogradu u martu 2022. smanjio je na šest meseci kućnog zatvora kaznu policajki Mariji Nikolić, koja je odlukom Višeg suda u Beogradu bila kažnjena sa godinu dana kućnog zatvora zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljeno nošenja pištolja, koji joj je oduzet. Nikolić je posle ubistva svog kuma Baltića, podsetimo, uzela njegov pištolj iz kola i bacila ga u kontejner. - Nisam kriva. Nisam imala nameru da pocinim krivicno delo koje mi se stavlja na teret. Situacija je bila takva kakva je. Bilo mi je žao i tada i sada - rekla je kratko policajka ranije tokom iznošenja odbrane. Apelacioni sud u Beogradu, u obrazloženju odluke kojom je policajki prepolovio kaznu, naveo je da je imao u vidu da je Marija Nikolić pištolj bacila posle potpuno iznenadnog napada i pucnjave u kojoj je život izgubio njen kum.

Ime Davora Baltića spominjalo se i Specijalnom sudu u Beogradu tokom suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji su inače bili beogradska ispostava "kavačkog klana" na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer.

Tokom svedočenja svedok-saradnik Nikola Spasojević, kum okrivljenog Marka Miljkovića u aprilu 2023. tokom ispitivanja pomenuo je Davora Baltića i otkrio do sada nepoznate detalje likvidacije na Vračaru. Spasojević je otkrio da je jedan egzekutor Baltića - Damir Hadžić, dok je kao drugog egzekutora pomenuo Gorana Mihajlovića, jedne od žrtava klana Belivuk-Miljković.

Advokat: Da li je Goranu skinuta traka koja je bila preko očiju od momenta ubistva do spaljivanja

Nikola Spasojević: Jeste, kada sam ušao u prostoriju, kada je bio umotan u najlone. U Surduku nije imao, jer su mu i glavu obmotali najlonom.

Advokat: Da li biste mogli da prepoznate komšinicu iz Surduka koja je razgovarala sa Belivukom i Miljkovićem?

Nikola Spasojević: Ne, ja sam bio iza šupe, palili smo čoveka a ne najlon

Advokat: Da li ste znali čija je kuća u Sudruku?

Nikola Spasojević: Ne.

Advokat: Da li je pominjan Mihajlović u nekom kontekstu?

Nikola Spasojević: Pominjan je u kontekstu da je jedan od dvojice učesnika u ubistvu Davorina Baltića.

Advokat: Da li je pominjana njegova bliskost sa Dedovićem i Stamatovićem?