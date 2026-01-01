Slušaj vest

Plakalo je i nebo tog 1. januara 2021. kada su pronađena tela osam prijatelja starih svega 19 godina u vikendici kod Posušja u Bosni i Hercegovni. Istragom je utvrđeno da je smrt tinejdžera nastupila usled ispuštanja ugljen-monoksida iz agregata za struju koji ih je ugušio.

Ivan Miličević, Stipe Romić, Mirela Rezo, Žana Pavković, Mia Soldo, Stipe Pavković, Marija Pavković i Stjepan Jukić - imena su nastradale družine koja je samo nekoliko sati pre tragedije slavila Novu godinu. Tuga i bol koju iz dana u dan, iz godine u godinu osećaju ožalošćene porodice i njihovi prijatelja postaje nemerljiva, pa je tako jedan od prijatelja ostavio potresno pismo upućeno nevinim anđelima koji su u tren oka otišli svi, zajedno i to dok su spavali.

Nebeski anđeli

"Pet godina je brzo proletelo, a bol je ista kao i prvog dana! Nebeski anđeli, vas osmoro počivajte u miru. Krst jedno stade na žalu tražeći ljudi za velika dela da love srca božanskog riječi. O Bože, zar si pozvao mene? Tvoje usne moje rekoše ime. Svoju lađu sada ostavljam žalu, odsad idem kamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovek, moje blago su predanost tebi i srce čisto da idem s tobom. Nikad vas nećemo zaboraviti" - piše u objavi koja se širi društvenim mrežama uz fotografiju nastradale omladine.

Nekoliko sati pre nego došlo do nezapamćene tragedije, osmoro mladih, podsetimo, bili su sa još sest prijatelja sa kojima su slavili doček Nove godine. Kada se žurka završila, šestoro prijatelja otišli su da spavaju u susednu vikendicu, dok su nastradali ostali u vikendici koja je bila u vlasništvu porodice jednog od preminulih.

Ugljen-monoksid Tihi ubica * Ugljen-monoksid je gas tzv. tihi ubica, nevidljiv je, bez boje, ukusa i mirisa * U zatvorenom prostoru deluje smrtonosno * Otrovana osoba ne može odmah da prepozna simptome, jedino će telo reagovati na njih * Deluje na crvena krvna zrnca i na hemoglobin u krvi, vezujući kiseonik

Potresne scene

- Usled brojnih poruka i poziva na koje nastradali nisu dobili odgovor preživeli prijatelji otišli su do njihove vikendice. Usledile su potresne scene, zatekli su njihova tela - podseća sagovornik izveštavanje lokalnih medija nakon tragedije.

Preživeli tinejdžeri javili su porodicama stravične vesti, a policija i brojni saniteti Hitne pomoći ubrzo su stigli na adresu. Nažalost, i pored svih napora lekari su samo mogli da konstatuju smrt osmoro mladih. Obdukcija je utvrdila da je smrt osmoro prijatelja nastupila nakon što su se otrovali gasom.