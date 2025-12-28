Slušaj vest

U razgovoru s novinarima Dačić se osvrnuo i na potragu za mlađim muškarcem koji je u Bloku 37, u ulazu zgrade, izubadao stariju ženu pred unučetom?!

- Dosad potraga nije dala rezultate, rekao je Dačić i naglasio da u Srbiji nije dozvoljena upotreba sistema za prepoznavanje lice koja bi u ovom slučaju i te kako mogla da pomogne.

- I pored nastojanja policije da objasni da je to bitno, mi tu funkciju nemamo tako da policija na osnovu ovog snimka nije uspela da ident ifikuje napadača, dodao je Dačić i rekao da da našim građanima kad putuju u zemlje EU ne smeta ni što im uzimaju otiske ni što ih fotografišu a upravo te fotografije služe za program prepoznavanja lica.

- To je demokratija, a kad bi se to kod nas uvelo..., rekao je dodavši da bi se mnogi tome usprotivili.

- Već drugi dan tragamo ne za osobom nego za identitetom, rekao je on dodavši da zasad poziv građanima, ukoliko ga vide ili prepoznaju, nije urodio plodomm, rekao je Dačić uključivši se u program TV Pink.