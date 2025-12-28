Slušaj vest

Kako saznajemo, građani su prijavili da je napadač bekstva viđen prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru. On je navodno uočen u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici.

Na tom mestu trenutno nema policije, a kako izgleda objekat u kom je monstrum navodno pokušao da nađe utočište pogledajte u galeriji ispod.

Krvnički izbodena žena pred unukom

Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom. Napad se dogodio u ulazu zgrade na Novom Beogradu.

Ženi, koja se sa unukom vraćala iz parkića, monstrum je više puta zadao udarce nožem u leđa, vrat i butnu kost, i ona se trenutno nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.

Ona se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Ceo horor je gledao unuk, koji je posle napada prišao baki.

MUP je kasno sinoć objavio jasniju fotografiju napadača sa Novog Beograda i tom prilikom uputio apel svim građanima.

- Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi.

Monstrum snimljen dok je bežao

Na jednom snimku se vidi kako se napadač šeta između zgrada, držeći ruke u džepovima. Na osnovu snimaka veruje se da je došao iz pravca Tošinog bunara.

Na drugom snimku se vidi kako se užurbano udaljava noseći u rukama nešto što liči na ranac.

Dačić o potrazi

Ministar Ivica Dačić jutros je rekao da napadač još uvek nije identifikovan.

- Dosad potraga nije dala rezultate, rekao je Dačić i naglasio da u Srbiji nije dozvoljena upotreba sistema za prepoznavanje lice koja bi u ovom slučaju i te kako mogla da pomogne.

- I pored nastojanja policije da objasni da je to bitno, mi tu funkciju nemamo tako da policija na osnovu ovog snimka nije uspela da identifikuje napadača, dodao je Dačić i rekao da našim građanima kad putuju u zemlje EU ne smeta ni što im uzimaju otiske ni što ih fotografišu a upravo te fotografije služe za program prepoznavanja lica.

- To je demokratija, a kad bi se to kod nas uvelo..., rekao je dodavši da bi se mnogi tome usprotivili.