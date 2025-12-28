Slušaj vest

Kako kažu za Kurir, mirno novobeogradsko naselje za trenutak je pretvoreno u mesto kao iz horor filma, a mnoge komšije priznaju da se više ne osećaju bezbedno ni u sopstvenim domovima.

1/14 Vidi galeriju Izbodena žena na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

- Ovo je bio tih i porodičan kraj. Sada gledamo ko ulazi u zgradu, zaključavamo se i ne puštamo decu samu ni do prodavnice - kaže jedna stanarka vidno potresena i dodaje:

- Ja sam juče čula dok sam spremala po kući kao neku galamu, gužvu i nakon nekog vremena u zgradi se stvorila velika frekvencija ljudi. Iskreno nisam izašla da vidim o čemu se radi. Kasnije kada je došao unuk, pokazao mi je snimak, kaže: "Čovek je ušao za komšinicom i pred detetom je izbo", i baš me pitao jesam li nešto čula - priča ova žena.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio oko 13 časova kada je starija žena (67) sa trogodišnjim unukom ulazila u zgradu. U trenutku kada je zakoračila na stepenište, nepoznati muškarac joj je prišao s leđa, povukao je i bez razmišljanja izvadio nož.

Napadač joj je, kako se moglo videti na snimku koji smo ranije objavili, zadao čak sedam ubodnih rana u predelu vrata, ramena i grudnog koša, i to pred očima njenog unuka, koji je sve vreme bio pored nje. Nesrećna žena se srušila na pod stepeništa, dok je dete pokušavalo da joj pomogne.

Monstrum ubada baku na Novom Beogradu Izvor: Kurir

- Ja sam prošla kasnije ovim stepenicama, krvi je bilo svuda, kao i policije, a najgore je od svega što napadača još uvek nisu uhvatili, sad me je strah da bilo gde izlazim. Pritom, u ovoj zgradi ima dosta dece, od juče retko koga možete sresti na stepeništu, ljudi se plaše. Očigledno je danas sve moguće, pa čak i da te neko opljačka i izbode u povratku iz parkića, prodavnice i to pred detetom - dodaje druga stanarka ove višespratnice.

Nakon napada, osumnjičeni je žrtvi oteo torbu u kojoj su se nalazili lični dokumenti, novac i mobilni telefon, a zatim je pobegao iz zgrade u nepoznatom pravcu. Stanari tvrde da je sve trajalo svega nekoliko minuta, ali da će taj prizor sa sigurnosnih kamera pamtiti ceo život.

Foto: MUP Srbije

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta i teško povređenu ženu prevezla u Urgentni centar.

Prema saznanjima Kurira, ona je zadržana na bolničkom lečenju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara. Iako nije životno ugrožena, zadobila je teške telesne povrede koje zahtevaju dalju medicinsku negu.

Policija je odmah nakon napada blokirala šire područje, a ulaz u zgradu satima je bio obezbeđen. Uviđaj je trajao dugo, dok su forenzičari prikupljali tragove, a inspektori razgovarali sa komšijama.

Prema rečima komšija, nisu sigurni o kome je reč, povređenu ženu znaju iz prolaza i kako dodaju "uvek se kulturno javi".

MUP je objavio fotografiju napadača, a veliki broj patrola je uveliko angažovan da dođu do njega i uhapse ga.

Stanari apeluju na nadležne da pojačaju patrole i povećaju bezbednost u ovom delu grada, jer strah, kako kažu, još ne jenjava.