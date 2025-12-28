KRVI JE BILO SVUDA, I DALJE SE VIDE TRAGOVI NA STEPENIŠTU! Komšije za Kurir o strašnom napadu na baku pred unukom: Detalji užasa na Novom Beogradu (FOTO/VIDEO)
Kako kažu za Kurir, mirno novobeogradsko naselje za trenutak je pretvoreno u mesto kao iz horor filma, a mnoge komšije priznaju da se više ne osećaju bezbedno ni u sopstvenim domovima.
- Ovo je bio tih i porodičan kraj. Sada gledamo ko ulazi u zgradu, zaključavamo se i ne puštamo decu samu ni do prodavnice - kaže jedna stanarka vidno potresena i dodaje:
- Ja sam juče čula dok sam spremala po kući kao neku galamu, gužvu i nakon nekog vremena u zgradi se stvorila velika frekvencija ljudi. Iskreno nisam izašla da vidim o čemu se radi. Kasnije kada je došao unuk, pokazao mi je snimak, kaže: "Čovek je ušao za komšinicom i pred detetom je izbo", i baš me pitao jesam li nešto čula - priča ova žena.
Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio oko 13 časova kada je starija žena (67) sa trogodišnjim unukom ulazila u zgradu. U trenutku kada je zakoračila na stepenište, nepoznati muškarac joj je prišao s leđa, povukao je i bez razmišljanja izvadio nož.
Napadač joj je, kako se moglo videti na snimku koji smo ranije objavili, zadao čak sedam ubodnih rana u predelu vrata, ramena i grudnog koša, i to pred očima njenog unuka, koji je sve vreme bio pored nje. Nesrećna žena se srušila na pod stepeništa, dok je dete pokušavalo da joj pomogne.
- Ja sam prošla kasnije ovim stepenicama, krvi je bilo svuda, kao i policije, a najgore je od svega što napadača još uvek nisu uhvatili, sad me je strah da bilo gde izlazim. Pritom, u ovoj zgradi ima dosta dece, od juče retko koga možete sresti na stepeništu, ljudi se plaše. Očigledno je danas sve moguće, pa čak i da te neko opljačka i izbode u povratku iz parkića, prodavnice i to pred detetom - dodaje druga stanarka ove višespratnice.
Nakon napada, osumnjičeni je žrtvi oteo torbu u kojoj su se nalazili lični dokumenti, novac i mobilni telefon, a zatim je pobegao iz zgrade u nepoznatom pravcu. Stanari tvrde da je sve trajalo svega nekoliko minuta, ali da će taj prizor sa sigurnosnih kamera pamtiti ceo život.
Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta i teško povređenu ženu prevezla u Urgentni centar.
Prema saznanjima Kurira, ona je zadržana na bolničkom lečenju i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara. Iako nije životno ugrožena, zadobila je teške telesne povrede koje zahtevaju dalju medicinsku negu.
Policija je odmah nakon napada blokirala šire područje, a ulaz u zgradu satima je bio obezbeđen. Uviđaj je trajao dugo, dok su forenzičari prikupljali tragove, a inspektori razgovarali sa komšijama.
Prema rečima komšija, nisu sigurni o kome je reč, povređenu ženu znaju iz prolaza i kako dodaju "uvek se kulturno javi".
MUP je objavio fotografiju napadača, a veliki broj patrola je uveliko angažovan da dođu do njega i uhapse ga.
Stanari apeluju na nadležne da pojačaju patrole i povećaju bezbednost u ovom delu grada, jer strah, kako kažu, još ne jenjava.
- Ako se ovo može desiti baki sa unukom usred dana, onda niko nije siguran - zaključuje jedan od komšija koji je sa detetom vraćao u zgradu.