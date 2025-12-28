Slušaj vest

Policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršio krivično delo razbojništva i teškog napada na ženu (67), a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga.

Na snimku sa nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako hladnokrvno na trafici kupuje sok u 14.06, svega sat vremena nakon zverskog napada.

Podsetimo, napad se dogodio juče oko 13 časova, kada je osumnjičeni u hodniku stambene zgrade na Novom Beogradu nožem izbo ženu dok je bila sa unukom. Nakon toga se udaljio sa mesta događaja.

Kamere iz obližnjeg objekta zabeležile su muškarca u identičnoj garderobi kao na fotografijama koje je objavio MUP - siva dukserica sa kapuljačom, tamni prsluk, farmerke - a snimak je nastao 27. decembra u 14.06 časova. Iako se na snimku vidi bez kape i rukavica, policija je potvrdila da se radi o istoj osobi.

Građani su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana prijavljivali policiji da su osobu koja odgovara opisu videli na više lokacija u Beogradu, uključujući Zvezdaru i Vračar.

