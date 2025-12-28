Slušaj vest

Policijski službenici PU za grad Beograd intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršio krivično delo razbojništva i teškog napada na ženu (67), a kako je saopštio MUP, potvrđeno je da je osoba koja se pojavljuje na novim fotografijama i snimcima, nastalim nakon izvršenja krivičnog dela, ista osoba za kojom policija traga.

Na snimku sa nadzornih kamera vidi se osumnjičeni kako hladnokrvno na trafici kupuje sok u 14.06, svega sat vremena nakon zverskog napada.

Nove fotografije napadača Foto: MUP Srbije

Podsetimo, napad se dogodio juče oko 13 časova, kada je osumnjičeni u hodniku stambene zgrade na Novom Beogradu nožem izbo ženu dok je bila sa unukom. Nakon toga se udaljio sa mesta događaja.

Kamere iz obližnjeg objekta zabeležile su muškarca u identičnoj garderobi kao na fotografijama koje je objavio MUP - siva dukserica sa kapuljačom, tamni prsluk, farmerke - a snimak je nastao 27. decembra u 14.06 časova. Iako se na snimku vidi bez kape i rukavica, policija je potvrdila da se radi o istoj osobi.

Građani su tokom jučerašnjeg i današnjeg dana prijavljivali policiji da su osobu koja odgovara opisu videli na više lokacija u Beogradu, uključujući Zvezdaru i Vračar.

Šumatovačka ulica - Kuća u kojoj se navodno krio monstrum sa Novog Beograda Foto: Nemanja Nikolić

Policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o kretanju osumnjičenog da se odmah jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve 011/279-75-42 ili 192.

Ne propustiteHronikaOBRIJANE GLAVE DAJE PARE SAMO SAT VREMENA NAKON KRVNIČKOG NAPADA NA ŽENU: Muškarac u identičnoj garderobi kao begunac snimljen u 14.06? (foto)
Napadač.jpg
HronikaPRONAĐEN NOŽ! Nađeno hladno oružje kojim je monstrum ubadao baku u Novom Beogradu
monstrum Novi Beograd
HronikaKRVI JE BILO SVUDA, I DALJE SE VIDE TRAGOVI NA STEPENIŠTU! Komšije za Kurir o strašnom napadu na baku pred unukom: Detalji užasa na Novom Beogradu (FOTO/VIDEO)
Napad nožem.jpg
HronikaNAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU ŽENE (67) IZBODENE PRED UNUKOM NA NOVOM BEOGRADU: Iako je napadač ubo čak 9 puta, lekari su uspeli da je stabilizuju!
Novi Beograd ubadanje