Snimak sa nadzorne kamere koji se poslednjih sati deli, među stanarima zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića izazvao je potpuni šok i strah, iz razloga što se na njemu vidi trenutak kada napadač, osumnjičeni Tihomir Krstić (44), uz osmeh na licu i glumeći ljubaznost, ulazi u zgradu odmah iza starije žene i njenog unuka, a zatim joj nekoliko sekundi kasnije zabija nož u telo.

- Najstrašnije je to što se sve vreme psihopatski smejao, kao da mu nije bio cilj da učini nešto ovako. Glumio je normalnog čoveka, a u ruci je sve vreme držao nož. Smejao se ženi ljubazno dok je čekao pogodan momenat da joj zarije nož u leđa - kaže jedan od stanara zgrade na Novom Beogradu.

Jezive činjenice

Prema rečima komšija, zgrada se inače zaključava i može se ući samo uz ključ ili ako vam neko otvori. Na snimku se vidi kako napadač ulazi odmah za ženom i detetom, verovatno nakon što ga je ona, ne sluteći ništa, pozdravila kao što se uobičajeno pozdravljaju komšije na ulazu.

- Verovatno mu je rekla "dobar dan", a on joj je uzvratio sa osmehom, što je još jezivije.Drži nož i ponaša se kao da je najnormalnija stvar na svetu - priča uznemirena komšinica.

Samo nekoliko trenutaka kasnije, na stepeništu zgrade, muškarac je ženu (67) napao s leđa i zadao joj čak devet ubodnih rana, i to naočigled njenog petogodišnjeg unuka. Nakon toga joj je oteo torbu i pobegao.

Stanari kažu da je snimak dodatno pojačao strah u kraju.

- Da nije snimljeno, niko ne bi verovao. Čovek ulazi, smeška se, a onda uradi nešto monstruozno. To nije normalno ponašanje, hvala bogu da je uhapšen, sada smo malo mirniji - kaže jedan od stanara.

Niko ništa nije video

Frizerka iz frizersko-kozmetičkog salona koji se nalazi preko puta zgrade kaže za Kurir da je u trenutku napada bila na poslu, ali da ništa nije čula.

- Radila sam ceo dan, imala sam mušterije i ništa se nije čulo. Tek kada su došli policija i Hitna pomoć, shvatila sam da se desilo nešto strašno - navodi ona i dodaje da joj je neverovatno da se takav zločin dogodio neprimećeno usred dana.

Sumnjivo

Jedna žena iz okolnih zgrada kaže da joj deluje kao da je napadač pratio ovu ženu.

- Meni je ovde sve čudno. Ko bi usred bela dana, sa nožem, napao ženu zbog torbe? Taj je morao da je prati i da zna da nešto ima u toj torbi. Kao da je znao kada dolazi i šta ima kod sebe - kaže ona.

Prema njenim rečima, način na koji je napadač delovao ukazuje na osmišljen plan.

- Niko ne ide tako mirno, sa osmehom, da uradi ovako nešto ako nije unapred odlučio. To je jezivo - dodaje ona.

Podsetimo, napad se dogodio u subotu oko 13 časova na Novom Beogradu. Teško povređena žena hitno je prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana lekarska pomoć. Prema poslednjim informacijama, ona nije životno ugrožena, ali je zadržana na lečenju, a više o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Stanari kažu da se nakon svega više ne osećaju bezbedno u sopstvenoj zgradi, iako je na svu sreću napadač u nedelju uhapšen.