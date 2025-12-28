Slušaj vest

Naime, ima indicija da su na telu, koje je bilo u vreći, uočene povrede i da je reč o nasilnoj smrti, o čemu svedoči i to da su nesrećnom čoveku ruke bile vezane.

Vreća je, prema rečima meštana, duže vreme stajala na obali reke. Smatralo se da je u pitanju smeće, sve dok jedan od prolaznika nije primetio da iz vreće viri deo ljudske noge, nakon čega je obaveštena policija.

Zbog ozbiljnih indicija da se radi o ubistvu, uviđaj je obavio tužilac Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, koji je naložio obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti, kao i identitet stradale osobe.

Iz Uprave crnogorske policije saopšteno je da službenici Odeljenja bezbednosti Berane, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve potrebne mere i radnje radi rasvetljavanja ovog događaja, te da će javnost biti blagovremeno obaveštena o rezultatima istrage.

Na ovom području ranije nije bilo prijavljenih nestanaka, pa se pretpostavlja da je stradala osoba došla sa strane. Iako okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene, gotovo da nema sumnje da je reč o likvidaciji.

U Beranama su se pojavile i spekulacije da je stradala osoba sa područja Kosova i Metohije, ali se ta mogućnost za sada smatra malo verovatnom.