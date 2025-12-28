Slušaj vest

Kako Kurir nezvanično saznaje, muškarac osumnjičen da je juče na Novom Beogradu izbo i opljačkao ženu (67), uhapšen je u Rakovici!

Njemu su lisice danas stavljene po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

- Osumnjičeni je identifikovan kao Tihomir Krstić (44). Za njim se tragalo od juče u 13 sati, nakon što je u hodniku zgrade devet puta izbo ženu, strgao joj torbu sa ramena i pobegao - podseća izvor.

Uhapšenom se, kako saznajemo, na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke.

- Zaprećena kazna za ovo krivično delo je od 10 godina zatvora do doživotne robije - dodaje naš izvor.

Žena u stabilnom stanju

Žena (67) koju je izbo Krstić, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor Kurira i dodaje: