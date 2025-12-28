Slušaj vest

Pripadnici beogradske policije su brzom i efikasnom akcijom uhapsili danas u Rakovici Tihomira K. (44), osumnjičenog da je juče na Novom Beogradu nožem napao i opljačkao S. Ć. (68) u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 199, a kako se može videti na snimku, njemu su pripadnici policije stavili lisice na ruke, nakon čega je odmah sproveden u pritvor.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu povodom ovog slučaja. Lisice su mu stavljene kod pekare u ulici Pilota M. Petrovica na autobuskom stajalištu u Rakovici nakon višesatne potrage koja je trajala od juče popodne.

Prema nezvaničnim saznanjima, napad se dogodio u hodniku stambene zgrade, gde je osumnjičeni, kako se sumnja, više puta nožem povredio ženu, potom joj oteo torbu i pobegao sa lica mesta. Policija je odmah započela intenzivnu potragu za napadačem, koja je danas rezultirala hapšenjem u Rakovici.

Izvor blizak istrazi navodi da je osumnjičeni identifikovan kao Tihomir Krstić (44), za kojim se tragalo od juče oko 13 časova.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke, za koje je zaprećena kazna od 10 godina zatvora pa sve do doživotne robije.

Žena u stabilnom stanju

Žena (67) koju je izbo Krstić, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

Izbodena žena na Novom Beogradu

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor Kurira i dodaje: