Slušaj vest

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T. K. (44) zbog postojanja osnova sumnje da je juče na Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako se sumnja, osumnjičeni je juče oko 13 časova, u holu stambene zgrade, oštećenoj zadao više ubodnih rana nožem, nanevši joj teške telesne povrede opasne po život. Nakon napada, on joj je, prema navodima policije, oteo torbu i udaljio se sa mesta događaja.

Podsetimo, napad se dogodio juče oko 13 časova, kada je osumnjičeni u hodniku stambene zgrade na Novom Beogradu nožem izbo ženu dok je bila sa unukom kada su se zajedno vraćali iz parkića. Nakon toga se udaljio sa mesta događaja.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.