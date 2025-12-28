Slušaj vest

Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, Krstić je uhapšen ispred pekare na autobuskom stajalištu u Ulici Pilota Mihajla Petrovića u beogradskom naselju Rakovica.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu povodom ovog slučaja. Lisice su mu stavljene kod pekare u ulici Pilota M. Petrovica na autobuskom stajalištu u Rakovici nakon višesatne potrage koja je trajala od juče popodne.

Foto: Kurir

Napad se dogodio u hodniku stambene zgrade, gde je osumnjičeni više puta nožem izbo ženu, potom joj oteo torbu i pobegao sa lica mesta. Policija je odmah započela intenzivnu potragu za napadačem, koja je danas rezultirala hapšenjem u Rakovici.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke, za koje je zaprećena kazna od 10 godina zatvora pa sve do doživotne robije.

1/14 Vidi galeriju Izbodena žena na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Žena u stabilnom stanju

Žena (67) koju je izbo Krstić, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!

Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.

Monstrum ubada baku na Novom Beogradu Izvor: Kurir

- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor Kurira i dodaje: