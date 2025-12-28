SAZNAJEMO NOVE DETALJE HAPŠENJA MONSTRUMA TIHOMIRA KRSTIĆA: Uočen na autobuskoj stanici, evo gde su mu stavili lisice! Krvnički IZBO ŽENU pred unukom
Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, Krstić je uhapšen ispred pekare na autobuskom stajalištu u Ulici Pilota Mihajla Petrovića u beogradskom naselju Rakovica.
Kako je saopšteno, osumnjičeni je uhapšen po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu povodom ovog slučaja. Lisice su mu stavljene kod pekare u ulici Pilota M. Petrovica na autobuskom stajalištu u Rakovici nakon višesatne potrage koja je trajala od juče popodne.
Napad se dogodio u hodniku stambene zgrade, gde je osumnjičeni više puta nožem izbo ženu, potom joj oteo torbu i pobegao sa lica mesta. Policija je odmah započela intenzivnu potragu za napadačem, koja je danas rezultirala hapšenjem u Rakovici.
Uhapšenom se na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva prilikom pljačke, za koje je zaprećena kazna od 10 godina zatvora pa sve do doživotne robije.
Žena u stabilnom stanju
Žena (67) koju je izbo Krstić, od jutros je u stabilnom stanju, iako je zadobila čak devet uboda nožem!
Ranjena žena je nakon ubadanja prevezena u Urgentni centar, a lekati su joj konstatovali povrede na gotovo čitavom telu.
- Zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame i jednu u glavu. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks. Po prijemu u bolnicu, lekari su je pregledali i sanirali joj rane, pa je smeštena na Odeljenje intezivne nege i lekari prate njeno stanje - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Iako je zadobila čak decet uboda, na svu sreću nije životno ugrožena. Od jutros je u stabilnom stanju, njeno stanje se i dalje prati, biće rađene i dodatne analize. Ono što je najvažnije jeste to da ona nije životno ugrožena.