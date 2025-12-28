Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M. G. (40) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom kontrole ,,škode“, kojom je osumnjičeni upravljao, pronašla deset kutija, sa 96.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.

Foto: PU Subotica

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

