Hronika
SKORO 100.000 TABLETA SAKRIVAO U "ŠKODI" Policija u Subotici uhapsila muškarca (40)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su M. G. (40) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je prilikom kontrole ,,škode“, kojom je osumnjičeni upravljao, pronašla deset kutija, sa 96.000 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci.
Foto: PU Subotica
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Reaguj
Komentariši