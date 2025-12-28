Policija u Novom Sadu i Vrbasu uhapsila je L. N. (25) iz okoline Vrbasa i L. M. (18) iz Novog Sada , zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo ubistvo .

Sumnja se da su, juče, u Savinom Selu, posle kraćeg verbalnog sukoba, njih dvojica nožem usmrtila Vrbašanina (46). Njegovo telo pronađeno je na sportskom terenu, a posle nekoliko sati, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i nož kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.