Pripadnici beogradske policije trenutno se nalaze u iznajmljenom stanu napadača sa Novog Beograda, u kojem je, prema saznanjima Kurira, boravio poslednja dva meseca.

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

Podsetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije.

- Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Reč je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva meseca - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta kada je policija napadača izvela napolje sa lisicama na rukama. Njega su iz ulaza zgrade u kojoj je boravio do vozila interventne jedinice sproveli sa lisicama na rukama, pognute glave uveden je u vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije.

Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primećivali.