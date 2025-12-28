Slušaj vest

Pripadnici beogradske policije trenutno se nalaze u iznajmljenom stanu napadača sa Novog Beograda, u kojem je, prema saznanjima Kurira, boravio poslednja dva meseca.

ž Hapšenje Tihomira Krstića, napadača sa Novog Beograda Izvor: Kurir

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

Podsetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije.

Hapšenje Tihomira Krstića Foto: Nemanja Nikolić

- Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Reč je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva meseca - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta kada je policija napadača izvela napolje sa lisicama na rukama. Njega su iz ulaza zgrade u kojoj je boravio do vozila interventne jedinice sproveli sa lisicama na rukama, pognute glave uveden je u vozilo.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije.

Ž Hapšenje Tihomira Krstića Izvor: Kurir

Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primećivali.

- Nismo ga mnogo viđali ovde, relativno kratko je boravio. Sada nam je jasno zašto je policija svuda - kaže jedan od komšija.

Ne propustiteHronika"IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN, NEMAM ŠTA DA IZGUBIM" Ekskluzivno otkrivamo šta je zlotvor rekao pripadnicima beogradske policije!
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
HronikaPRVA SLIKA HAPŠENJA MONSTRUMA SA NOVOG BEOGRADA! Kurir ekskluzivno saznaje detalje akcije, pogledajte kako je uhapšen (FOTO/VIDEO)
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
HronikaPOKUŠAO DA UBIJE ŽENU DOK SE SA UNUKOM VRAĆALA IZ PARKIĆA: Oglasio se MUP nakon hapšenja monstruma, uhapšen brzom reakcijom policije i VJT u Beogradu!
Napadač.jpg
HronikaNESVAKIDAŠNJE OTKRIĆE POLICIJE U BEOGRADU, UHAPŠENE 32 OSOBE! Opasnom metodom zgrnuli skoro 400 MILIONA, jedna osoba koordinisala šemu! Za trojicom se još traga
hapšenje (4).png