Napadač sa Novog Beograda, Tihomir Krstić (44), uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije u iznajmljenom stanu, u kom je prema saznanjima Kurira boravio tokom poslednja dva meseca. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir se nalazi na licu mesta u štek stanu u kom je napadač boravio dva meseca, a jezive prizore unutrašnjosti stana pogledajte u galeriji ispod:

1/3 Vidi galeriju Fotografije štek stana napadača sa Novog Beograda Foto: Kurir

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

1/13 Vidi galeriju Hapšenje Tihomira Krstića u Rakovici Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, osumnjičeni za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogradu, uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije.

- Policija je ušla u stan odmah po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Reč je o garsonjeri koju je osumnjičeni iznajmio po izlasku iz zatvora i u kojoj je boravio poslednja dva meseca - otkriva izvor Kurira blizak istrazi.

Ekipa Kurira nalazi se na licu mesta kada je policija napadača izvela napolje sa lisicama na rukama. Njega su iz ulaza zgrade u kojoj je boravio do vozila interventne jedinice sproveli sa lisicama na rukama, pognute glave uveden je u vozilo.

Foto: Kurir

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je ranije već bio poznat policiji i iza sebe ima krivični dosije

Stanari zgrade u kojoj se nalazi sporni stan kažu da su šokirani policijskim prisustvom i da osumnjičenog gotovo nisu ni primećivali.

- Nismo ga mnogo viđali ovde, relativno kratko je boravio. Sada nam je jasno zašto je policija svuda - kaže jedan od komšija.