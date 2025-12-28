Slušaj vest

Policijski službenici PU za grad Beograd identifikovali su i uhapsili T.K. zbog postojanja osnova sumnje da je juče u Novom Beogradu izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju nad šezdesetosmogodišnjom ženom.

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja.

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsećamo, pripadnici beogradske policije nalaze se u iznajmljenom stanu napadača sa Novog Beograda, u kojem je, prema saznanjima Kurira, boravio poslednja dva meseca.

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

