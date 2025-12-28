Slušaj vest

Sjenica – Danas oko 12 časova u selu Raspoganče, na području opštine Sjenica, izbio je požar u porodičnoj kući u kojem je, nažalost, smrtno stradala mlada ženska osoba. Prema dostupnim informacijama, u požaru je život izgubila Č. R. (24), osoba sa posebnim potrebama, koja je u kući živela zajedno sa majkom. Vatra je zahvatila stambeni objekat u kratkom vremenu, a tragedija se odigrala pre dolaska hitnih službi.

Majka stradale devojke, D. Č., pokušala je da spasi svoju ćerku iz zapaljene kuće, ali u tome, nažalost, nije uspela. Tom prilikom zadobila je lake telesne povrede, nakon čega joj je ukazana lekarska pomoć.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, kao i policija, koja je obavila uviđaj. Uzrok požara za sada nije zvanično saopšten i biće utvrđen nakon završetka istrage.