Reporterka Kurira Ines Grk se ovog jutra našla ispred zgrade na Novom Beogradu gde je Tihomir Krstić krvnički napao ženu i naneo joj devet uboda nožem, pa je za gledaoce Kurir televizije rekla gde je napadač savladan.

- Evo nas ispred njegove zgrade. Kako smo saznali, on je savladan u obližnjoj pekari, a zatim je policija pretresla njegov stan u kojem je zatekla njegovu devojku koja je otišla sa pripadnicima policije - započela je Grk.

Foto: Kurir Televizija

Od ranije poznat policiji

Grk je rekla da je on ovo nedelo obrazložio time što je zavisnik od droge, ali i zaražen HIV-om i da nema šta da izgubi.

- On je služio kaznu zatvora u Zabeli i to do nedavno. Na pitanje policajaca zašto je ovo učinio, on je odgovorio da je narkoman i HIV pozitivan, pa da nema šta da izgubi. Takođe, nije pokazivao kajanje. Za pokušaj teškog ubistva i krađu mogao bi da dobije i do 10 godina robije.

Komšije i očevici

Oni su u razgovoru sa našom novinarkom rekli da su iznenađeni, ali i uznemireni zbog vesti da je takav čovek živeo u njihovoj zgradi.

Komšije za Kurir o pokušaju ubistva žene na Novom Beogradu Izvor: Kurir televizija

S druge strane, komšije povređene žene na Novom Beogradu i očevici govorili su za jutarnji program Kurir televizije, a evo njihovih odgovora:

- Šta mogu da kažem, tragedija.

- Čovek izgleda pristojno, nikada ne bih pomislio na prvu. Tu je i pljačka bila. Moja supruga kaže da uvek gleda i u lift kada ulazi, uvek se osvrće.

- Šta tu komentarisati? To su siledžije i ubice. On je naš, a prvo sam mislio da je jedan od ovih izbeglica.

To su izjave komšija povređene žene. Iako je zadobila devet rana u predelu leđa nožem, ona je trenutno u stabilnom stanju. Lekari prate njen oporavak, ali i mi, pa o najnovijim informacijama oko ovog slučaja pratite Kurir televizije i portal Kurir.rs.

