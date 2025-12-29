Slušaj vest

Pripadnici PU Novi Sad, kako Kurir saznaje, uhapsili su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su počinili ubistvo u blizIni Vrbasa.

Oni se sumnjiče da su na sporednom putu, pored puta, mučili muškarca koji je pronađen mrtav. Motiv se utvrđuje, ali se sumnja da u pitanju navodni dug.

Podsetimo, žrtva je pronađena u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezana kanapom za stub. Ovo se desilo u blizini Vrbasa.

Inspektore je na licu mesta zatekao jeziv prizor - muškarac je imao teške povrede glave, a prema rečima izvora bliskih istrazi, lice nastradalog je od siline udaraca neprepoznatljivo.

Policija je odmah po dolasku obezbedila širi krug mesta zločina. Forenzičke ekipe su satima prikupljale tragove koji bi mogli ukazati na oružje kojim je zločin izvršen, kao i na broj učesnika u ovom napadu.

Kurir.rs

