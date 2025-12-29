Slušaj vest

Prema prvim informacijama, on je star 55 godina i iz Odžaka je.

Kako se saznaje, uhapšena dvojica muškaraca zbog sumnje da su počinili zločin.

Telo je pronađeno juče vezano kanapom za stubove na salašu kod Vrbasa. Navodno, slučajni prolaznik je pronašao telo muškarca koji je imao brojne povrede.

Policija je izvršila uviđaj, a telo je poslato na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije. Takođe, obavljen je razgovor sa zaposlenima na salašu i policija je proverila snimke sa nadzornih kamera.

