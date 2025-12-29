Slušaj vest

M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora, određeno je zadržavanje do 48 sati po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Somboru i oni bi sutra trebalo da budu privedeni na saslušanje zbog sumnje da su ubilli Alekasandra S. (55), potvrdio je za Kurir branilac jednog od uhapšenih, advokat Ivan Gvozdenac.

- Moj klijent Z. K. u prošlosti nije bio nasilan, on je otac četvoro dece i koliko je za sada poznato, nema "istoriju" sa oštećenim, odnosno nisu bili u ranijem sukobu. Za sada ne mogu da iznosim druge detalje, trebalo bi da sačekamo da istraga bude završena pre donošenja bilo kakvih zaključaka - rekao je za Kurir advokat Ivan Gvozdenac.

Advokat Ivan Gvozdenac Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, policija je saopštila da se sumnja da su M. D. i Z. K. ubili muškaraca iz Odžaka, čije je telo juče pronađeno u blizini Vrbasa. Kako se navodi u saopštenju, policija je noćas identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i naki, sat i automobil žrtve.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu preveze iz jednog u drugo mesto.

- Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je "prevario njegovu sestru" i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - kaže izvor Kurira iz istrage i dodaje da su istražitelji na mestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.

Osumnjičeni su se, kako se sumnja, odmah odvezli žrtvinim automobilom, a dokazi na licu mesta ukazuju da je on u tom trenutku bio živ.

- Pronađeni su tragovi koji ukazuju da se žrtva grčevito borila za život - dodaje sagovornik iz istrage.