Slušaj vest

Mladićima L.M. i L.N. , koji se sumnjiče da su u četvrtak uveče ubili Gorana Lazora (46) u Savinom selu kod Vrbasa, posle saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru određen je pritvor do 30 dana. 

Da podsetimo, telo nesrećnog Lazora pronađeno je u četvrtak kasno popodne kod fudbalskog terena u Savinom selu, a osumnjičeni mladići uhapšeni su hitrom akcijom policije, samo nekoliko sati posle zločina. Naknadno je uhapšen i maloletnik koji se dovodi u vezu sa zločinom. 

- Osumnjičeni su privedeni u Više javno tužilaštvo u Somboru gde su iskoristili svoje zakonsko pravo da ne iznesu odbranu. Sudija za prethodni postupak, na predlog tužilaštva, odredio im je pritvor do 30 dana - navodi izvor Kurira. 

Goran Lazor ubistvo Vrbas
Foto: Društvene Mreže

Kako smo već pisali, Goran Lazor pronađen je sa jezivim povredama u lokvi krvi, a sumnja se da su mu mladići probušili arteriju te je jako brzo iskrvario nasmrt. 

- Inspektori koji su došli na mesto zločina pretragom terena pronašli su nož kojim je ubistvo počinjeno. Navodno, jedan od mladića osumnjičenih za zločin uhapšen je u svojoj kući, a drugom su lisice na ruke stavljene u selu - rekao je ranije naš izvor. 

Motiv ovog stravičnog ubistva koje je potreslo Savino selo, nije poznat, ali se spekuliše da su osumnjičeni  nekoliko dana pre ubistva maltretirali Goranovog sina. 

- On je navodno želeo da razgovara sa njima, sukob je eksalirao i završio se tragično. Inače, samo tri dana pre zločina Goran je na svom Fejsbuk profilu ostavio čudnovat status "Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vreme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub" - podseća izvor. 

Najbolji drug ubijenog Gorana za Kurir je potvrdio ovu priču.

- Maltretiranje Goranovog sina dogodilo se nekoliko dana pre zločina. Goran je za to saznao i kobnog dana je izašao iz kuće. Pojma nisam imao gde ide, kada sam se probudio dočekale su me crne vesti, da mog druga više nema - priča za Kurir prijatelj.

Kako kaže, mladići koji su uhapšeni zbog zločina od ranije su u selu poznati kao problematični.
- Pre izvesnog vremena su i mene provocirali, ali nisam reagovao, pa su prestali. Normalan čovek ovako nešto ne može da uradi - priča drug.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaOTKRIVENA POZADINA ZLOČINA U VRBASU? Maltretirali su Goranovog sina, on je hteo da reši problem sa njima, a onda su ga brutalno izboli
Goran Lazor ubistvo Vrbas
HronikaUHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG UBISTVA U VRBASU: Mladić iz Savinog sela priveden zbog smrti Gorana!
Goran Lazor ubistvo Vrbas
Hronika"NEKI SMRADOVI SU ME DIRALI! OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB!" Ovako glasi uznemirujuća poruka koju je Goran iz Vrbasa objavio samo 3 dana pre nego što je mučki ubijen!
Goran Lazor ubistvo Vrbas
HronikaJEDAN POSLE UBISTVA OTIŠAO KUĆI, DRUGI SE KRIO U SELU? Pronađen nož kojim su mladići iskasapili Gorana u selu kod Vrbasa
Goran Lazor ubistvo Vrbas
HronikaOVO JE GORAN KOJI JE UBIJEN KOD VRBASA! Komšije otkrile sve o jezivom ubistvu kod fudbalskog terena - "Izboli su ga kao životinju...!" (foto)
Goran Ubistvo Vrbas