Mladićima L.M. i L.N. , koji se sumnjiče da su u četvrtak uveče ubili Gorana Lazora (46) u Savinom selu kod Vrbasa, posle saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Somboru određen je pritvor do 30 dana.

Da podsetimo, telo nesrećnog Lazora pronađeno je u četvrtak kasno popodne kod fudbalskog terena u Savinom selu, a osumnjičeni mladići uhapšeni su hitrom akcijom policije, samo nekoliko sati posle zločina. Naknadno je uhapšen i maloletnik koji se dovodi u vezu sa zločinom.

- Osumnjičeni su privedeni u Više javno tužilaštvo u Somboru gde su iskoristili svoje zakonsko pravo da ne iznesu odbranu. Sudija za prethodni postupak, na predlog tužilaštva, odredio im je pritvor do 30 dana - navodi izvor Kurira.

Foto: Društvene Mreže

Kako smo već pisali, Goran Lazor pronađen je sa jezivim povredama u lokvi krvi, a sumnja se da su mu mladići probušili arteriju te je jako brzo iskrvario nasmrt.

- Inspektori koji su došli na mesto zločina pretragom terena pronašli su nož kojim je ubistvo počinjeno. Navodno, jedan od mladića osumnjičenih za zločin uhapšen je u svojoj kući, a drugom su lisice na ruke stavljene u selu - rekao je ranije naš izvor.

Motiv ovog stravičnog ubistva koje je potreslo Savino selo, nije poznat, ali se spekuliše da su osumnjičeni nekoliko dana pre ubistva maltretirali Goranovog sina.

- On je navodno želeo da razgovara sa njima, sukob je eksalirao i završio se tragično. Inače, samo tri dana pre zločina Goran je na svom Fejsbuk profilu ostavio čudnovat status "Ne diram nikog i ne želim da mene neko dira, a pošto su me neki smradovi dirali vreme je da im se na****m mame. Oko za oko, zub za zub" - podseća izvor.

Najbolji drug ubijenog Gorana za Kurir je potvrdio ovu priču.

- Maltretiranje Goranovog sina dogodilo se nekoliko dana pre zločina. Goran je za to saznao i kobnog dana je izašao iz kuće. Pojma nisam imao gde ide, kada sam se probudio dočekale su me crne vesti, da mog druga više nema - priča za Kurir prijatelj.

Kako kaže, mladići koji su uhapšeni zbog zločina od ranije su u selu poznati kao problematični.

- Pre izvesnog vremena su i mene provocirali, ali nisam reagovao, pa su prestali. Normalan čovek ovako nešto ne može da uradi - priča drug.