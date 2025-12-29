U policiji zadržano 10 pijanih vozača, a isključen 51 iz saobraćaja.
18 SAOBRAĆAJKI U SAMO JEDNOJ SEDMICI: Povređeno 28 ljudi, subotička policija zadržala 10 pijanih vozača
Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, od 22. do 28. decembra.
U 10 saobraćajnih nezgoda, pet osoba je teže i 23 osobe su lakše povređene, dok je u osam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 71 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 714 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključen 51 vozač, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 ntervencija.
