Na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, od 22. do 28. decembra.

U 10 saobraćajnih nezgoda, pet osoba je teže i 23 osobe su lakše povređene, dok je u osam saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. 

U navedenom periodu, policija je podnela 71 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 714 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključen 51 vozač, od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 15 ntervencija.

