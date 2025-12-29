Slušaj vest

Prema dostupnim informacijama, unutar objekta je najpre došlo do verbalne rasprave između više gostiju, među kojima su se nalazili i policijski službenici koji nisu bili na dužnosti.

Situacija je u početku pokušavana da se smiri intervencijom drugih gostiju, koji su nastojali da zavađene strane izvedu ispred lokala kako bi se sprečila eskalacija.

U tom trenutku na lice mesta nailazi policijska patrola. Jedan od policijskih službenika odlučio je da se vrati u objekat kako bi uzeo svoje lične stvari i napustio lokal. Međutim, prema navodima očevidaca, za njim je ušao G. J, koji mu je zadao udarac pesnicom u predelu lica.

Policijska patrola koja se već nalazila ispred objekta odmah je reagovala i ušla u lokal, gde je pokušala da liši slobode osumnjičenog. Tokom hapšenja, G. J. se aktivno opirao, ali je nakon kraće intervencije savladan.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati, a na teret mu se stavljaju krivična dela nasilničko ponašanje iz člana 344 Krivičnog zakonika, kao i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Sandžak danas

