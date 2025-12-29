Slušaj vest

Nakon hapšenja Tihomira Krstića (44) napadača sa Novog Beograda, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva žene, Kurir nezvanično saznaje da se pojavio sve veći broj ljudi koji tvrde da su bile njegove žrtve u prethodna dva meseca, koliko je proveo na slobodi.

Kako navodi izvor Kurira, osumnjičeni je navodno od više poznanika "pozajmljivao" novac, predstavljajući se kao pošten čovek koji želi da se izvuče iz problema i započne normalan život, uz čvrsta obećanja da će dugove uredno vratiti.

- Govorio je da mu treba novac "na kratko", da želi da stane na noge i da će sve vratiti čim počne da radi. Ljudi su mu verovali - kaže izvor Kurira.

Prema nezvaničnim saznanjima, od jednog muškarca je, kako se tvrdi, uzeo čak 2.500 evra, koje nikada nije vratio. Nakon što je javnost upoznata sa njegovim identitetom i zločinom koji mu se stavlja na teret, oštećeni su počeli da se javljaju.

- Sada se svi povezuju i shvataju da su prevareni na isti način. Isti obrazac ponašanja, iste priče - navodi sagovornik.

Izvor Kurira otkriva i da je napadač imao jedan brak iza sebe, kao i ćerku staru 25 godina, ali da je o toj temi retko govorio, a kada bi je pomenuo, tvrdio je da nije u dobrim odnosima sa porodicom.

- I to je bila jedna od njegovih manipulacija. Predstavljao se kao čovek koga su svi izneverili, kako bi izazvao sažaljenje - kaže izvor.

Sagovornici Kurira tvrde da se radi o osobi koja je planski gradila lažnu sliku o sebi, prilagođavajući priču svakom sagovorniku ponaosob, nekima je bio "žrtva" drugima "bivši robijaš koji se pokajao", a trećima "pouzdan prijatelj kojem samo treba mala pomoć".

- To nije bio problem novca. To je obrazac ponašanja. On je manipulator i psihopata - tvrdi izvor Kurira.

Podsetimo, napadač je zadržan u policiji , a istraga se širi kako se pojavljuju nove informacije i svedočenja osoba koje tvrde da su prevarene ili dovedene u opasnost njegovim postupcima.