Slaven Milutinović koji je poginuo prošle nedelje u Petrovcu na Mlavi, navodno se grejao na sveće i sumnja se da su one i izazvale požar!

Podsetimo, mladić je nastradao kada je uleteo u objekat u kome je živeo sa drugom i pokušavao da ugasi vatru koja je zahvatila krovnu konstrukciju.

- Slaven se, pokazala je obdukcija, ugušio od dima i ostao da leži u stanu u kući u kojoj je stanovao - kaže izvor našeg lista.

Foto: Društvene Mreže

Prvi rezultati istrage, navodi sagovornik, pokazali su da je plamen buknuo od sveća koje je imao u stanu.

- U stanu je bilo mnogo sveća, navodno, jer se mladić grejao na njih. Prijatelji stradalog su ispričali da je on živeo u jako teškim uslovima, da nije imao novac za ogrev, te da je palio sveće kako bi se malo utoplio - dodaje sagovornik.

Prijatelji stradalog na društvenim mrežama su objavljivali da Slaven nije želeo ničiju pomoć.

- Bio je u teškoj situaciji, ali nije želeo da mu iko pomogne, nije imao dugove. Palio je te sveće i one su mu došle glave, tužna sudbina nekada omiljenog momka u Petrovcu i okolini. Bio je mlad i perspektivan, ali je posle sve krenulo nizbrdo - rekli su prijatelji.

Požar je, da podsetimo, prijavljen u četvrtak oko 15.40 časova, a kako je rečeno dežurnim službama, zapalila se krovna konstrukcija objekta. Na teren je poslato jedno vozilo sa tri vatrogasca, ali zbog nepristupačnog terena da se vatra ugasi, na teren je došlo još vatrogasaca sa jednim vozilom.

- Slaven je navodno, primetio da gori kuća, pa je bez razmišljanja uleteo unutra sa jednim prijateljem kako bi ugasili vatru. Nažalost, navodno u tom trenutku se obrušilo deo plafona, pošto je gorela krovna konstrukcija- navodi dobro obavešten izvor Kurira i dodaje da je prijatelj uspeo da izađe i prođe bez povreda.

- Konstrukcija se obrušila, a Slaven je pao i ostao da leži. Vatrogasci-spasioci su uspeli da lokalizuju požar, a onda su zatekli telo muškarca. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt mladića i po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdilo kako je nastupila smrt.