U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Sopotu, stariji muškarac zadobio je opasne povrede glave nakon što ga je udario automobil tokom isparkiravanja.

Do udesa je došlo kada je vozač I. J. (67), upravljajući vozilom marke "pasat", prilikom kretanja unazad udario pešaka S. J. (77). Prema prvim informacijama, udarac je bio silovit, a pešak je hitno transportovan u Beograd.

Povređeni muškarac primljen je u Urgentni centar u Beogradu, gde su mu konstatovane teške povrede glave. Lekari se trenutno bore za njegovo stabilizovanje, a stepen povreda se karakteriše kao opasan po život.

Očevici koji su se našli na licu mesta navode da je do nezgode došlo u trenutku nepažnje.

"Sve se desilo brzo. Vozač je krenuo u rikverc da se isparkira i najverovatnije uopšte nije video čoveka koji se nalazio iza automobila", kaže jedan od svedoka.