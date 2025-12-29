Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu pokrenulo je istragu protiv Z. P. (53) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom, kada je došlo do stravične saobraćajke u mestu Beljin kod Vladimiraca u kojoj je poginuo Miroslav Stevanović (41).

Kako Kurir saznaje, u dosadašnjem toku postupka ispitani su svedoci, dok je sudsko-medicinsko veštačenje u toku, nakon čega će biti preduzete i druge neophodne istražne radnje.

- U vezi saobraćajne nezgode koja se dogodila dana 4. maja 2025. godine u mestu Beljin, pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Šapcu pokrenuta je istraga protiv Z.P. (53), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom, a u dosadašnjem toku postupka ispitani su svedoci, te je u toku

sudsko-medicinsko veštačenje, nakon čega će biti preduzete i druge neophodne istražne radnje - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.

Ovaj odgovor tužilaštva usledio je povodom tragične saobraćajne nesreće koja se dogodila početkom maja kod Vladimiraca, u kojoj je život izgubio Miroslav Stevanović, a njegovo telo pronađeno je tek dan kasnije u kanalu pored puta.

Miroslav Stevanović Foto: Privatna arhiva

Prema ranijim navodima, Miroslav je kobne večeri vozio bicikl kada ga je udario automobil. Vozač se, kako se sumnja, nije zaustavio niti je pozvao policiju ili Hitnu pomoć, već je napustio mesto nesreće. Porodica stradalog tvrdi da je osumnjičeni kasnije pričao kako je mislio da je udario srnu, zbog čega je nastavio vožnju.

- Najstrašnije nam je to što je Miroslav ostavljen da leži u kanalu. Da je neko stao i pozvao pomoć, možda bi danas bio živ - ranije je za medije izjavila porodica nastradalog.

Ključnu ulogu u daljem toku istrage imaće sudsko-medicinsko veštačenje, koje treba da utvrdi da li je smrt nastupila kao direktna posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Upravo od tog nalaza zavisi i konačna pravna kvalifikacija dela, ali i eventualno proširenje odgovornosti osumnjičenog.

Tražimo pravdu

Porodica Miroslava Stevanovića poručuje da očekuje da nadležni organi do kraja rasvetle sve okolnosti ove tragedije i da odgovorni budu adekvatno sankcionisani.

- Ne tražimo osvetu, već istinu i pravdu - navode oni.