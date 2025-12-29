Slušaj vest

Viši sud u Nišu potvrdio je optužnicu protiv bivše Gradonačelnice Niša Dragane Sotirovskizbog sumnje da je počinila produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Ona se, podsetimo, sumnjiči da je zloupotrebom službenog položaja oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona.

- Nepravnosnažnim rešenjem krivičnog veća Višeg suda u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, kojim je predsedavao predsednik suda, potvrđena je optužnica Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije koja je podignuta protiv okrivljene D.S, zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i krivičnog dela zloupotreba službenog položaja - saopštila je portparol Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Sotirovski je, podsetimo, uhapšena 21. februara na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke a na osnovu izveštaja Državne revizorske institucije da je izbegla raspisivanje tendera za izvođenje građevinskih radova koje finansira grad Niš. Kako je tada saopšteno, ona je od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine suprotno zakonu angažovala PR „Vodomonteri“ iz Lalinca i PD „Sim puk gradnja“ Malošište za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama.

Istog dana slobode su lišeni i D, N. (44) i D. N. (42) iz firme “Vodomonteri“ iz Lalinca, kao i Z. S. (64) iz Malošišta, vlasnik privrednog društva „Sim puk gradnja“ DOO Malošište. Zbog sumnje da je imao ulogu posrednika u angažovanju ovih firmi u junu mesecu podneta je krivična prijava i protiv S.M.

Kupila sat

Još jedna prijava podneta je protiv Sotirovski u maju mesecu jer je , kako je saopštio MUP konsultantskim firmama čiji su vlasnici uhapšeni, pribavila korist od 11.198.400 tako što im je iz gradskog budžeta platila usluge koje nisu izvršene. Takođe, kako je naveo MUP, ona je 18. jula 2023. godine za potrebe reprezentacije izvršila nabavku ručnog sata “Svarovski” vrednog 27.000 dinara ali ga je zadržala za sebe pa su ga policijski službenici pronašli prilikom pretresa njenog stana.

Optužnica protiv ove petorke je podignuta jer je, kako je navelo tužilaštvo, “ Sotirovski u svojstvu službenog lica iskorišćavanjem svog službenog položaja i svojih službenih ovlašćenja i prekoračenjem svog službenog položaja pribavila imovinsku korist sebi od 112.129.468,00 dinara, D.N., D.N. u iznosu od 46.505.078,15 dinara, privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO i njegovom vlasniku Z.S od 63.471.131,27 dinara, okrivljenom S.M. u ukupnom iznosu od 28.032.363,20 dinara, dok je Gradu Nišu pričinila štetu u ukupnom iznosu od 250.138.049,04 dinara.