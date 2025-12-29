Slušaj vest

Ognjen P.(21) iz Aleksinca osuđen je danas u Višem sudu u Nišu na jednu godinu zatvora jer je proglašen krivim za smrt Alekse Stojmenovića(26) iz istog grada, rečeno je danas na izricanju presude u Nišu.

Tragični događaj se zbio 16. maja 2021. godine u restoranu "Oaza" u Aleksincu gde je njihova zajednička drugarica slavila 18. rođendan.

Nesrećan sled događaja se odvio kada su se mlađi momci na rođendanu pokoškali u dnu sale, a tuča je nastavljena na terasi kafane. Aleksa je u tom koškanju dobio udarac u levu stranu vrata usled čega je došlo do rascepa leve vertebralne pršljenske arterije, a time i srčanog zastoja zbog čega je izdahnuo u niškoj bolnici.

Na sudu je danas rečeno da se na snimku ne vidi čist i jasan udarac Ognjena u Aleksin vrat. Sud je prekvalifikovao delo pa je Ognjen P. osuđen za učestvovanje u tuči, a ne za tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom.

Zbog učestvovanja u tuči osuđen je na godinu dana i Zoran Trajković, inače Ognjenov drug.

Na sudu su do danas u ovom sudskom postupku obe strane iznele svoje dokaze, ali su tvrdnje na osnovu prikazanih snimaka potpuno različite. Ognjen P. tvrdi da je on zamahao rukom, ali da nije smrtno udario Aleksu već kako je rekao ranije, "možda ga je samo okrznuo" dok tužilaštvo tvrdi da se udarac vidi na snimku. Jedan isti snimak su odbrana i tužilaštvo komentarisale na skroz drugačiji način. Dok su jedni tvrdili da se na snimku ne vidi udarac drugi su tvrdili suprotno.



Sve se dogodilo u vreme epidemije korone pa su nakon tragedije sakriveni snimci kako se ne bi videlo da je u sali mnogo više osoba od tada propisane norme.