Aleksandar Stanković (55) iz Odžakaubijen je na monstruozan način u okolini Vrbasa, a njegovo telo pronađeno je juče u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub.

- Aleksandar je godinama živeo i radio u Švajcarskoj, a onda je jedno vreme živeo u Gradačcu i nedavno je došao u Odžake gde je radio na crno kao taksista. Imao je neke svoje klijente, a u mestu su ga svi znali pod nadimkom "profesor doktor Salito" - kaže izvor Kurira.

Aleksandar Stanković Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, zbog njegovog ubistva, uhapšena su dvojica M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora, i njima je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Somboru.

Prema rečima našeg sagovornika, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu preveze iz jednog u drugo mesto, a da su ga ubili novca i nakita. Međutim, o motivima zločina se još uvek ne zna mnogo, s obzirom na to da se saslušanje osumnjičenih tek očekuje.

- Gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra Stankovića. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata - pisao je Kurir ranije.

Inače, osumnjičeni su istog dana prodali žrtvin automobil, sat i nakitali je policija pronašla sve predmete koje su ukrali od čoveka kog su brutalno pretukli i kako se sumnja, ubili.